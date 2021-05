Gele NPO Radio 1 bus trekt richting Breda voor speciale uitzending over de stad

BREDA - De gele NPO Radio 1 bus trekt vandaag richting Breda voor een speciale uitzending in het teken van Breda. In het programma ‘Hilversum Uit’ zijn van 15.00 tot 16.00 uur onder andere de sportschooleigenaar van Medifit en de Bredase alleskunner Joshua J te horen.

De gele NPO Radio 1 bus trekt iedere zaterdag naar een andere plek in Nederland voor een levendige radioshow met actuele gesprekken, persoonlijke verhalen, muziek en dichtkunst. Deze week trekt het programma onder leiding van Waldy van Geenen naar de Parel van het Zuiden. Tussen 15.00 en 16.00 uur is er een speciale uitzending te horen in het teken van de stad.

Zo worden de gevolgen van het uitblijven van de versoepelingen voor sportscholen voor senioren besproken. Sportscholen zijn al vijf maanden dicht. Dat is niet alleen een gemis voor jonge mensen, maar de impact op ouderen is juist ook groot. Buiten sporten is voor hen moeilijk. Voor veel senioren is bewegen van levensbelang om hun lichaam fit te houden. Als het sporten wegvalt, merken ze dan ook een enorme impact op hun conditie, gezondheid en immuunsysteem. Daarom stappen senioren en Peter Gerrits, sportschooleigenaar van Medifit vanmiddag in de bus. “Ik begrijp het echt niet! Het is niet uit te leggen aan onze leden dat wij als centrum van de vitaliteit niet open mogen”, aldus Gerrits.

De Bredase Joshua J, producer, rapper, zanger en DJ, zal zijn eigen nummers ‘Call me’ en ‘Loving you’ laten horen in de uitzending. Ook is Willeke Geerts te gast. Zij zet zich al ruim 20 jaar in voor de vrijwillige brandweer in Chaam en Ulvenhout. Pien Merkx, voorzitter van COC Tilburg/Breda en podcastmaker en jurist Hein van Zijll Langhout schuiven aan om te praten over de vernieuwingsplannen van het Nationaal 4 en 5 mei Comité. Het Comité wil meer plek voor diversiteit en zelfkritiek in de herdenking en viering.

Attje Kuiken, Tweede Kamerlid van de PvdA, gaat in het programma terug naar haar roots in Breda. Het Kamerlid pendalt al meer dan 14 jaar tussen Breda en Den Haag. In de uitzending gaat ze in gesprek met Ruud van Oirschot, die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op zijn stadsgenoot heeft gestemd. De marketeer bij een pleegzorgorganisatie wil graag weten wat Attje gaat doen aan de leegholling van de jeugdzorg.

Het laatste woord in ‘Hilversum Uit’ gaat altijd naar een woordkunstenaar. Deze keer is de eer aan Badia Et-Talabi, die een speciaal geschreven gedicht voor zal lezen.