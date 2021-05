Weerbericht Breda: ‘Hemelvaartsweekend waarschijnlijk aan koude kant’

BREDA - Tijdens het komende lange Hemelvaartsweekend wordt het prima weer voor buitenactiviteiten. Dat meldt Weeronline. Een groot deel van de dag verloopt droog, al is een enkele bui niet uitgesloten. Het wordt maximaal 18 graden. Daarmee is het circa twee graden kouder dan gebruikelijk half mei. Mogelijk komt de middagtemperatuur op zaterdag en zondag zelfs nog wat lager uit.

Deze week start wisselvallig met een maximum temperatuur van 15 tot 20 graden. Woensdag is de neerslag ten opzichte van vandaag en morgen al wat minder. Op donderdag, Hemelvaartsdag, is er kans op een enkele bui. Maar het blijft over het algemeen droog. Het wordt 18 graden.

Vrijdag kan de temperatuur oplopen tot een graad of 17. Het weerbeeld is opnieuw grotendeels droog met een mix van wolken en zon. Er steekt een matige noorden- tot noordwestenwind op. Deze wind voert geleidelijk frissere lucht van zee aan. Ook neemt in de loop van de dag de kans op een buitje toe.

Koud voor de tijd van het jaar

Ook op zaterdag blijft de wind waarschijnlijk in de frisse noordwesthoek. Hoe hard het waait is onzeker. Als de wind vrij stevig uitpakt wordt het slechts 11-14 graden, maar als deze wind zwak is kan het met wat zonneschijn 15-18 graden worden. In de zon zal het dan in de middag heel aangenaam zijn. Er is kans op een bui, maar de kans op droog weer is groter. Zondag draait de wind mogelijk naar het westen- tot zuidwesten en de kans op een bui neemt dan toe.

Met deze temperaturen is het sowieso aan de koude kant voor half mei. Gemiddeld komt de middagtemperatuur in deze tijd van het jaar uit tussen circa 15 graden op de Waddeneilanden en 19 graden in het zuidoosten.