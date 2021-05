Hoofdscout Peter Maas verlaat NAC na twee jaar

BREDA - De huidige scout van NAC zal aankomende zomer terugkeren naar het Friese SC Heerenveen. Peter Maas kwam twee jaar geleden van SC Heerenveen naar NAC en bewandelt die route nu andersom. Bij de Friese club zal Peter ook aan de slag gaan als hoofdscout.

In de zomer van 2019 kwam Peter van SC Heerenveen als scout naar NAC. De Roosendaler was voorafgaand aan zijn periode bij NAC al werkzaam in de regio als hoofdtrainer van WDS ’19, Baronie en Halsteren. Door een samenwerking met Foppe de Haan in 2011, ging Peter vervolgens aan de slag bij SC Heerenveen.

Maas heeft ondertussen al meer dan 25 jaar ervaring en begon ooit als jeugdtrainer bij toenmalig BVO RBC Roosendaal waarna hij vervolgens hoofdtrainer werd bij verschillende top amateurclubs, waaronder v.v. Baronie en Halsteren. Ook liep hij tien jaar geleden al eens stage bij NAC. De voormalig oefenmeester reisde daarnaast in 2011 af naar Tuvalu, een Polynesisch archipel in de Pacific ten oosten van Australië, om als assistent-trainer van bondscoach Foppe de Haan ontwikkelingswerk te doen en te presteren op de Pacific Games. Op advies van De Haan haalde sc Heerenveen hem vervolgens naar Friesland.

Na twee jaar bij NAC kiest Peter nu voor een terugkeer naar SC Heerenveen. In een bericht bedankt de Bredase club hun huidige scout. "Wij willen Peter ontzettend bedanken voor zijn inspanningen voor onze club, de prettige samenwerking en wensen hem alle succes toe in de toekomst."

Peter Maas terug naar SC Heerenveen



Peter vertrekt na twee jaar als scout bij NAC en zal aankomende zomer terugkeren naar SC Heerenveen.



?? https://t.co/9HLuG3jp6h#NACpraat pic.twitter.com/RwlIPdvptT— NAC Breda ???? (@NACnl) May 10, 2021

?