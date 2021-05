368 deelnemers lopen bijna vijfduizend euro bij elkaar voor Sjoerd Daniëls Foundation

BREDA - 368 wandelaars hebben bijna vijfduizend euro opgehaald voor de Sjoerd Daniëls Foundation. Alle opbrengsten gaan naar onderzoek naar slokdarmkanker.

In april organiseerde de Sjoerd Daniëls Foundation drie wandeltochten in omgeving Breda. Alle opbrengsten daarvan gaan naar het goede doel. Met de loop hebben alle deelnemers 4.889 euro opgehaald voor onderzoek naar slokdarmkanker.

Sjoerd Daniëls overleed zelf eind december 2020 aan de gevolgen van slokdarmkanker. Een maand daarvoor richtte hij de foundation op. Vrienden en familie zetten de foundation nu voort in de strijd tegen deze slopende ziekte.

Sjoerd Daniëls Foundation

Op 16 oktober 2019 kreeg Sjoerd Daniëls te horen dat hij slokdarmkanker had. Om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte richtte hij op 11 november 2020 de Sjoerd Daniëls Foundation op. Slokdarmkanker wordt bijna altijd te laat ontdekt. Daarom moest er volgens Daniëls beter onderzoek én betere voorlichting komen. “Laten we voorkomen, wat mij is overkomen”, zei de Bredanaar destijds.