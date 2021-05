Grote Kerk presenteert modetentoonstelling met koninklijke ontwerpen

BREDA - De Grote Kerk presenteert vanaf 29 mei de Royal Fashion Design-tentoonstelling. Tijdens de tentoonstelling staan werken van de Nederlandse modeontwerper Mattijs van Bergen centraal.

Royal Fashion Design toont de beroemde ‘koninklijke’ ontwerpen van Mattijs van Bergen. Vele hiervan zijn door koningin Máxima bij officiële gelegenheden gedragen. Bovendien wordt er een nieuwe serie creaties getoond die speciaal zijn ontworpen in opdracht van de Grote Kerk Breda. “De hedendaagse ontwerper past met zijn gelaagde en kleurrijke ontwerpen als geen ander binnen het koninklijke en historische kader van de Grote Kerk Breda.”

Inspiratie

De nieuwe collectiestukken zijn geïnspireerd op de sterke vrouwen van Nassau en de geschiedenis van de Grote Kerk Breda. Zo zijn Johanna van Polanen en het harnas van Engelbrecht II inspiratiebronnen voor Mattijs. De creaties zijn een ode aan de vrouw en belichten haar als muze, godin, heldin, koningin, beschermer en als gever van leven. De centrale visie van Van Bergens werk sluit naadloos aan bij Breda én bij de Grote Kerk.



Koninklijk Nederland

De verbinding tussen de Grote Kerk Breda en het koninklijke Nederland gaat al eeuwen terug. In de 15de en 16de eeuw lieten de voorvaderen van de huidige koninklijke familie, de Nassaus, de Grote Kerk Breda bouwen in een rijke, Brabants gotische stijl. Dit belangrijke Rijksmonument is naast symbool van pracht en praal ook de rustplaats van negen Nassaus en de eerste prins van Oranje die in de imposante Prinsenkapel in de Grote Kerk Breda begraven liggen. Voor de bouw en inrichting van de kerk hebben de Nassaus met regelmaat belangrijke ambachtslieden en kunstenaars opdrachten gegeven. Nu, in de 21ste eeuw, wil de Grote Kerk Breda weer als opdrachtgever een podium bieden aan talentvolle jonge ontwerpers en kunstenaars. Met Royal Fashion Design bijt Mattijs van Bergen het spits af die past binnen deze visie, waarin erfgoed en hedendaagse makers samenkomen.

De tentoonstelling vindt plaats van 29 mei tot en met 29 augustus 2021. Meer informatie over Royal Fashion Design-tentoonstelling vind je op de website van de Grote Kerk.