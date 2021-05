Foto: 'Golden: the lightest shade of black'

Bredase Laura maakt docu over albinisme: ‘Diversiteit is een belangrijk thema’

BREDA - De Bredase Laura Iwuchukwu (20) en haar medestudent Merel Hooglander (21) maken samen een documentaire over albinisme. “Het thema diversiteit sprak ons beide aan en we wisten daarom al snel dat we hier iets mee wilde doen.”

De twee studenten journalistiek maken voor hun opleiding een documentaire over albinisme. “We zien ons verschil in huidskleuren als een kracht waarmee we al snel konden praten over verschillende perspectieven binnen de thema’s diversiteit en inclusiviteit. Albinsime is in ons opzicht een onderbelicht onderwerp. Wij willen deze juist belichten door het maken van deze documentaire.”

Merel en Laura in de documentaire ‘Golden: the lightest shade of black’

Fareda Johnson

Laura en Merel zijn zich gaan inlezen in het thema diversiteit en kwamen uit bij het onderwerp albinisme. In het zoektocht kwamen ze in contact met de 18-jarige Fareda Johnson. Fareda woont in Groningen en heeft albinisme. “We stuurden Fareda via Instagram een berichtje met de vraag of zij haar verhaal met ons wil delen. Ze reageerde heel enthousiast en we zijn met haar in gesprek gegaan om onze ideeën en ervaringen uit te wisselen.” Dat pakte heel positief uit volgens de studenten. “Merel en ik wisten eigenlijk vrijwel direct dat we hier iets mee wilden doen, namelijk een representatief beeld geven over albinisme in de westerse wereld”, vertelt Laura enthousiast.

The lightest color of black

De titel van de documentaire is ‘Golden: the lightest shade of black’ en gaat over het leven van Fareda Johnson. “Voor de documentaire filmen we haar leven, en die is erg bijzonder. Fareda werkt als model en haar uiterlijk wordt op dit gebied heel erg geprezen. Het tegenovergestelde gebeurt als zij over straat loopt en ze door mensen gek aangekeken wordt”, vertelt Merel. Laura vult haar aan: “Dat maakt onze docu ook wel heel bijzonder, omdat het zo dicht op het leven van Fareda staat.”

Crowdfunding

Om de documentaire mogelijk te maken zijn Laura en Merel een crowdfundingsactie gestart. “Met de hulp van anderen kunnen wij een zo goed mogelijk beeld schetsen over albinisme in de westerse wereld.” Tot nu toe hebben de studenten meer dan 1500 euro opgehaald. “Om de docu te realiseren hebben we 4400 euro nodig.” De documentaire gaat eind juni in première.