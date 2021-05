Twintigste sushizaak opent in Breda, dit keer in Haagse Beemden

BREDA - Afgelopen zaterdag opende sushizaak ‘Sushi Loco’ in Breda. Daarmee is de keten de twintigste sushizaak in de stad. Het nieuwe Bredase restaurant heeft zich gevestigd in de Haagse Beemden.

Afgelopen zaterdag opende Sushi Loco zijn eerste locatie Breda, in de Haagse Beemden. “We zagen een kans om in het winkelcentrum van de Haagse Beemden onze sushispecialiteiten te introduceren. Ook is het aanbod van sushi schaars in de wijk en daarom hebben we ons juist hier gevestigd”, legt Hakee Mau van Sushi Loco uit. “Sushi is enorm populair en je ziet veel sushizaken als paddenstoelen uit de grond schieten. Wij onderscheiden ons omdat we ons vestigen in de Haagse Beemden en ons actief willen inzetten voor de buurt. Lokaliteit is voor ons belangrijk.”

De sushizaak beschikt voorlopig alleen over een afhaalservice. “Binnenkort willen we ook in de omgeving van de Haagse Beemden onze sushi’s gaan bezorgen”, vertelt Mau. Breda is Sushi Loco’s derde vestiging. De sushiketen heeft momenteel ook een vestiging in Zevenbergen en Oudenbosch.