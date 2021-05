Geen Breda Jazz Festival, toch een beetje feestgevoel: bekijk hier de mooiste foto’s van voorgaande jaren

BREDA - Gevulde pleinen met feestvierders, een lekker zonnetje en optredens van wereldberoemde jazzartiesten. Dat is hoe dit weekend tijdens het Breda Jazz Festival eruit had moeten zien. Het coronavirus gooit echter voor het tweede jaar op rij roet in het eten. Om toch een beetje dat feestgevoel terug te krijgen, zetten wij een aantal van de mooiste momenten op een rij.

Al sinds 1971 strijken wereldberoemde jazzartiesten tijdens het Hemelvaartweekend neer in de Parel van het Zuiden. Het Breda Jazz Festival is al jaren een van de oudste en grootste vierdaagse jazzfestivals van Nederland én Europa, dat gratis toegankelijk is. Inmiddels kent het Breda Jazz Festival al zo’n twintig buitenpodia met ieder zijn eigen karakter en muziekstijl.

De opening is elk jaar op Hemelvaartsdag om 13.00 uur op de Grote Markt. Vier dagen later worden op diezelfde plek de laatste noten gespeeld, maar helaas gaat door het coronavirus het festival al voor het tweede jaar op rij niet door. Daarom hebben wij een aantal van de mooiste foto’s van de afgelopen jaren op een rij gezet. Zo kan Breda toch nog een beetje nagenieten van het bijzondere festival.



Breda Jazz 2016 - Foto: Stadsfotograaf Breda



Breda Jazz 2016 spiegeltent - Foto: Stadsfotograaf Breda



Breda Jazz Festival 2018 - Foto: Carl Mureau



Breda Jazz Festival 2019 - Foto: Perry Roovers



Breda Jazz Festival 2019 - Foto: Breda Jazz



Jazz Connection Breda Jazz Festival podium Havermarkt - Foto: Hans Kloppert

DigiJazz

Toch laat de organisatie van het Breda Jazz Festival hun trouwe bezoekers niet in de steek. Het hele weekend biedt het Breda Jazz Festival een afwisselend digitaal programma van ’s middags 13.00 uur tot ’s avonds 23.00 uur aan. Elke dag worden live optredens uitgezonden vanuit de studio’s van De Avenue, afgewisseld met compilatievideo’s met beelden van vroegere festivals. Daarnaast zijn er educatieve programma’s voor wie meer wil weten over jazz, om vervolgens mee te doen aan de Breda Jazz Festival Pub Quiz op vrijdagavond. Het programma is op het Facebook- en YouTubekanaal van het festival te volgen. Ook wordt het volledige programma uitgezonden via BredaNu TV