Het zit er weer op: laatste dag swingen tijdens DigiJazz

BREDA - Voor het tweede jaar op rij geen groots feest in de stad tijdens het Breda Jazz Festival. Door corona vond ook dit jaar het festival noodgedwongen online plaats. Maar dat mocht de pret niet drukken. Vier dagen lang konden jazzliefhebbers van over de hele wereld genieten van quizzen, live optredens en nog veel meer. Vanavond komt er een einde aan #DigiJazz 2021.

Al sinds 1971 strijken wereldberoemde jazzartiesten tijdens het Hemelvaartweekend neer in de Parel van het Zuiden. Het Breda Jazz Festival is al jaren een van de oudste en grootste vierdaagse jazzfestivals van Nederland én Europa, dat gratis toegankelijk is. Inmiddels kent het Breda Jazz Festival al zo’n twintig buitenpodia met ieder zijn eigen karakter en muziekstijl.

#DigiJazz 2021

Eind februari nam de organisatie van het Breda Jazz Festival het besluit om een digitale editie te gaan organiseren. “Een keuze die we liever niet wilden maken. Maar de vooruitzichten waren toen niet hoopvol omdat we nog steeds te maken hebben met beperkende maatregelen”, blikt voorzitter Bart Wouters terug. “Ik ben ontzettend trots op onze vrijwillig medewerkers die meteen met volle kracht aan de slag zijn gegaan om een digitale editie samen te stellen. Wat een enthousiasme! Ook nu weer blijkt dat we een erg diverse groep zijn, met veel verschillende kennis en kunde in huis, wat maakt dat we nu zo’n fantastisch digitaal programma hebben!”

Livestreams en video’s

Via het Facebook en YouTube kanaal van het Breda Jazz Festival waren de afgelopen vier dagen meerdere optredens van bands uit binnen- en buitenland te bekijken, afgewisseld met compilatievideo’s met beelden van vroegere festivals. “We maakten gebruik van de studio’s van De Avenue. Naast onze eigen kanalen was ook alles te bekijken via de lokale televisiezender BredaNu. Hiermee konden we veel mensen bereiken en jazzmuziek bij je thuis te brengen”, aldus Wouters. Naast de live muziek stonden er video’s met beelden van vroegere festivals op het programma, en waren vaste programmaonderdelen als de opening, Duo Special en het Gospelconcert maakten ook onderdeel van het online programma.

Ontzettend trots

