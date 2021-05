Nieuwe wandelverbinding tussen Mastbos en Ulvenhoutse Bos officieel geopend

BREDA - Wandelverbinding, het Laarzenpad, is vandaag officieel geopend door voorzitter van de Vereniging Markdal Annemiek Jetten en wethouder Miriam Haagh. De Vereniging Markdal kwam met het initiatief voor de aanleg van een nieuwe wandelverbinding tussen het Ulvenhoutse Bos en het Mastbos. “Het Larzenpad is een nieuwe natuurbeleving in Breda.”

Het zonnige weer vanmorgen zorgde voor enthousiaste wandelaars die hun eerste stappen zetten op het Laarzenpad. Het pad is vanaf vandaag te bewandelen. Annemiek Jetten (Vereniging Markdal) en wethouder Miriam Haagh waren aanwezig bij de officiële opening.

Het Laarzenpad is een initiatief van de Vereniging Markdal in samenwerking met de gemeente Breda. “Het Ulvenhoutse Bos en het Mastbos zijn prachtige wandelgebieden. We zijn daarom ook erg enthousiast over deze nieuwe verbinding”, vertelt Jetten.

Het Laarzenpad

“Als de mensen binnenkort vanuit het Ulvenhoutse Bos komen, net voorbij de bebouwing van de Bieberglaan, kunnen ze oversteken om via het nieuwe Laarzenpad door de velden en akkers naar het Sulkerpad in Ulvenhout te lopen.” Het Laarzenpad is gemaakt voor een avontuurlijke wandeling. De tocht is ongeveer anderhalve kilometer. “Het pad is een verbinding tussen de bossen. Je kunt er wandelen, maar het is niet de bedoeling om er te barbecueën of te picknicken”, vertelt Jetten.

Dag van de Zorg

Het is vandaag de Dag van de Zorg. De opening stond dan ook in het teken van de zorg. De vereniging wilde zijn waardering uitspreken voor alle mensen in deze sector. “We vieren vandaag de Dag van de Zorg. Ik hoop dat zorgmedewerkers die zich al meer dan één jaar hard maken voor de gezondheid van de samenleving ook af en toe kunnen ‘ontzorgen’ en daarbij gebruik kunnen maken van dit mooie Laarzenpad.”