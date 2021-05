Mark Rutte: ‘Terrassen langer open en binnen sporten toegestaan’

Demissionair premier Rutte heeft vanavond tijdens de persconferentie met Hugo de Jonge verschillende versoepelingen aangekondigd. Deze versoepelingen gelden vanaf 19 mei, mits de coronacijfers dit toelaten. Zo worden onder andere de openingstijden voor de horeca verruimd en mogen de zogeheten ‘doorstroomlocaties’ weer onder voorwaarden open. Ook mogen sportscholen weer leden ontvangen.

Afgelopen week besloot het kabinet nog om niet per 13 mei te gaan versoepelen, zoals eerder wel het plan was. Maar vandaag had de demissionaire premier een iets positievere boodschap. Wanneer de coronacijfers het toelaten, wordt er namelijk vanaf 19 mei verder versoepeld. “We willen niets liever dan ruimte geven aan samenleving, maar willen ook zeker geen fouten maken”, zei Rutte. “Wanneer de instroom in de ziekenhuizen twintig procent minder is dan in de piek van de derde golf, dan kunnen we versoepelen. Dat klinkt fors, maar we verwachten dat getal ergens in de loop van deze week al te behalen.”

Of de versoepelingen écht doorgaan besluit het kabinet dus pas volgende week maandag. Volgende week dinsdag wordt er opnieuw een persconferentie gehouden.

Voortgezet onderwijs

Er heerst nog onduidelijkheid over de heropening van het voortgezet onderwijs. “Juist voor jongeren is het contact met leeftijdsgenoten een eerste levensbehoefte”, verklaarde Mark Rutte. “Maar het OMT heeft ons geadviseerd om op te passen. Daardoor zitten we in een dilemma. We hebben nog geen oplossing, maar gaan er heel goed naar kijken.” Uiterlijk dinsdag 25 mei hakt het kabinet de knoop door.

Contactberoepen

Inmiddels zijn diverse contactberoepen al weer weken aan de gang, maar dat geldt nog niet voor iedere sector. Vanaf 19 mei mogen alle contactberoepen weer aan de slag. Zo ook de sekswerkers.

Sporten

Het heeft een tijd geduurd, maar 19 mei mogen dan eindelijk de sportscholen en sporthallen hun deuren weer openen. Ook buiten sporten in teamverband wordt weer mogelijk voor iedereen. De maximale groepsgrootte voor buiten sporten gaat naar dertig, maar er is dan nog geen publiek toegestaan. In de sportscholen en -hallen zijn er maximaal dertig personen per ruimte toegestaan. Ook is een reservering en checkgesprek verplicht.

Terrassen

Onlangs mochten de horecazaken hun terrassen, na meer dan een half jaar gesloten te zijn, weer openen. Vanaf 19 mei komen er waarschijnlijk nog meer versoepelingen voor de horeca. De terrassen mogen dan vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur open, in plaats van van 12.00 uur tot 18.00 uur. Dat geldt dan ook voor terrassen van sportkantines. Voorwaarde is wel dat er maximaal vijftig mensen op het terras mogen zitten. En ook hier is een reservering en checkgesprek verplicht. “We hopen dat de horeca binnen ook weer zo snel mogelijk open kan, maar dat komt bij de volgende stap.”

‘Doorstroomlocaties’

Zogenoemde doorstroomlocaties zoals (pret-)parken en dierentuinen, openluchtmusea, -monumenten en -theaters gaan open. De toiletvoorzieningen binnen mogen ook open, maar de binnenattracties moeten voorlopig gesloten blijven. “Ga je dus naar bijvoorbeeld de Efteling, dan mag je wel in Joris en de Draak, maar niet in de Droomvlucht.” Ook voor deze doorstroomlocaties is een reservering verplicht.

Zomervakantie

Hugo de Jonge blikte tijdens de persconferentie ook vooruit op de zomervakantie. “Het kan zomaar een mooie zomer worden”, zei hij. “De vaccinatiecampagne is inmiddels goed op stoom, deze week wordt de zevenmiljoenste prik gezet. In juli kan iedere Nederlander die dat wil minstens één vaccinatie hebben gehad.” Tot nu toe was het advies om alleen naar het buitenland te reizen als dit strikt noodzakelijk was. Maar daar komt vanaf zaterdag verandering in. “We kijken dan per land of gebied wat de situatie is, net zoals vorige zomer.” Naar een ‘geel land’ kun je in principe ‘gewoon’ afreizen. Staat een land op oranje, dan wordt aangeraden hier alleen heen te gaan wanneer dit noodzakelijk is. “Ga je toch, dan moet je bij terugkeer een negatieve test laten zien en daarna alsnog in quarantaine.” Ook kan het zo zijn dat bepaalde landen Nederlanders niet toelaten, omdat de situatie hier nog steeds niet goed is. “Boeken is op eigen risico.”