Speelgoedwinkel Intertoys opent begin juni de deuren in winkelcentrum Hoge Vucht

BREDA - Kinderen kunnen binnenkort hun hart ophalen in Hoge Vucht. Daar openen namelijk de deuren van speelgoedwinkel Intertoys. Daarmee keert de keten weer terug naar de stad.

“Het hoge woord is eruit!”, laat winkelcentrum Hoge Vucht vanmiddag weten. “Begin juni opent Intertoys haar deuren bij ons!” Momenteel wordt het pand verbouwd. “We houden jullie op de hoogte hiervan.”

Intertoys in Breda

21 februari 2019 werd bekend dat Intertoys failliet was. De keten had op dat moment vier winkels in Breda zitten. In het filiaal aan de Grote Markt vestigde zich een gamehall. De andere filialen bleven nog even open, maar verdwenen later ook. Zo maakte de Intertoys XL bij Stada Stores plaats voor een ToyChamp. Maar per 1 juni komt er dus weer een Intertoys naar Breda.