Bredase Peter, Remi en Erwin schitteren in oranje-commercial Aldi: ‘Ik heb gejuicht op het dak van mijn huis’

BREDA - Vanaf maandag 17 mei juichen tweelingbroers Peter en Remi en collega Erwin uit Breda erop los in de eerste Oranje-commercial van ALDI. Het is voor het eerst dat medewerkers de hoofdrol spelen in een televisiecommercial van de gigant.

Toen Peter hoorde dat ze alledrie mee mochten doen ging hij echt helemaal uit zijn dak: ‘Ik heb letterlijk gejuicht op het dak van mijn huis, want daar was ik op dat moment aan het klussen’. Het was voor ALDI direct duidelijk wie er de hoofdrol in de nieuwste commercial zouden spelen: “Met deze Oranje-commercial dragen we het wij-gevoel uit dat heerst in het land wanneer Nederland massaal achter Oranje staat. Juist dát gevoel is er altijd bij medewerkers van ALDI. We zijn trots om samen voor ALDI te werken”, aldus Luca Bade, Marketing Manager Campagnes bij ALDI in Nederland.

Collega’s uit het hele land werden opgeroepen om te figureren en na een heuse auditie zijn vanaf 17 mei elf medewerkers op de buis te zien in de reclame.