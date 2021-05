Stedelijk Museum Breda uit grote zorgen over testwet kabinet

BREDA - Het Stedelijk Museum Breda baart zich grote zorgen over de testwet waar vandaag in de Tweede Kamer over gestemd gaat worden. Volgens het museum 'leidt de wet tot nog meer hindernissen en beperkingen voor bezoek aan cultuur'.

Het Stedelijk Museum Breda uit vandaag op Twitter grote zorgen over de testwet waar de Kamer vandaag over stemt. In de tweet schrijft de directie van het museum met grote letters "TESTWET?". Het museum is van mening dat 'deze nieuwe wet juist voor meer hindernissen en beperkingen zal zorgen wanneer mensen een bezoek brengen aan cultuur'.

Testwet

Bij de invoering van een testwet is het publiek verplicht zich van tevoren te laten testen bij een bezoek aan bijvoorbeeld musea, theaters, concertzalen en bioscopen. Verschillende culturele instellingen reageerden geschrokken op de testwet. Bezoek aan culturele instellingen als musea en theaters mag als deze wet te ver wordt doorgevoerd alleen als de bezoeker kan bewijzen zojuist getest te zijn. Deze drempel blijkt voor het publiek te groot. Dat hebben de zogenaamde pilot-testen voor toegang de afgelopen tijd bewezen.