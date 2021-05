Persconferentie zorgt voor enorme blijdschap bij Snap Fitness: ‘We zijn helemaal hyper!’

BREDA - Tijdens de persconferentie van dinsdagavond zijn er diverse versoepelingen aangekondigd die bij onder andere sportschool Snap Fitness voor enorme blijdschap zorgde. “Het kan natuurlijk nog teruggedraaid worden, maar wij staan al helemaal te springen”, zegt Susanne Vermeeren van Snap Fitness.

De persconferentie van gisterenavond heeft voor veel vreugde gezorgd bij Snap Fitness. Na maandenlang gesloten te zijn geweest, ziet het er dan eindelijk naar uit dat ook zij binnenkort de deuren weer mogen openen. Ook al is deze versoepeling nog onder voorbehoud, bij de Bredase sportschool zijn ze er al helemaal klaar voor.

De afgelopen keren had demissionair premier Rutte tijdens de persconferentie geen positieve boodschap voor sportschoolhouders. “Elke keer na een persco liep het weer leeg en verloren we meer leden”, laat Susanne weten. “Gelukkig hebben we ook een hoop loyale leden. Voor hen hebben we compensaties, zoals één jaar lang voor de helft van de prijs sporten of 12 weken gebruik maken van een voedingscoach. Veel mensen hebben toch de behoefte om de coronakilo’s weer kwijt te raken.”



In de tijd dat de sportscholen gesloten waren is Snap Fitness ook online lessen gaan geven. “Ik moet zeggen dat de animo daarvoor tegenviel.” Daarom besloot de sportschool om apparatuur uit te gaan lenen aan leden. Op die manier konden zij thuis hun oefeningen blijven doen.

“De sportschool is op dit moment dan ook leeg”, laat Susanne Vermeeren, van Snap Fitness weten. Maar daar komt snel verandering in. “Inmiddels zijn onze leden de spullen weer aan het terugbrengen.”

Zodra het weer mag zijn de deuren van Snap Fitness 24/7 geopend. “Daardoor is ons reserveringsschema heel ruim”, zegt Susanne. “Mensen zitten zo te springen om weer te mogen sporten! We gaan dan ook dinsdagnacht om 00.01 uur open.”