Bredase Virgil van Dijk mist EK vanwege zware knieblessure

BREDA - De Bredase voetballer Virgil van Dijk hakte vandaag de knoop door: hij doet definitief niet mee aan het EK 2021. Van Dijk gaat zich volledig focussen op het volgende seizoen.

Virgil van Dijk neemt dit jaar niet deel aan de Europese Kampioenschappen. Dat zegt de aanvoerder van het Nederlands elftal in een interview op de website van zijn club Liverpool.

Van Dijk liep in oktober een zware knieblessure op. Al gauw werd duidelijk dat het voor Van Dijk een race tegen de klok zou worden om de Europese Kampioenschappen te halen. De voetballer heeft nu besloten zich te richten op volgend seizoen.

Virgil van Dijk

Van Dijk werd op 8 juli 1991 in Breda geboren. Hij groeide op in de Haagse Beemden. Hij begon met voetballen bij WDS’19 en vanaf de D-jeugd in de jeugdopleiding van Willem II. Nadat in 2010 bleek dat hoofdtrainer hem niet naar het eerste elftal wilde halen en de club hem hierom geen contract wilde aanbieden, vertrok hij op 19-jarige leeftijd naar FC Groningen Daar begon hij in het beloftenelftal. Momenteel voetbalt Van Dijk bij het Engelse Liverpool.