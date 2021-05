Chassé Theater en het Zuid Land gaan opnieuw op zoek naar ’t Gouden Script

BREDA - Het Chassé Theater en gezelschap het Zuid Land organiseren dit jaar voor de tweede keer 't Gouden Script. Hierbij gaan zij op zoek naar naar verschillende scripts die uiteindelijk tot leven gebracht kunnen worden op het grote podium van het Bredase theater.

Afgelopen jaar werd ’t Gouden Script voor het eerst georganiseerd. Uit tweeëntwintig inzendingen werden toen zes scrips geselecteerd. De teksten van Ad van den Kieboom, Marlene Lunter, Marthe van Bronkhorst, Ko de Laat, Trijntje Keijser en Birgit van der Jagt werden door het zuid land tot leven gebracht op het grote podium van het Chassé Theater.

Het Zuid Land



Het Zuid Land is een jong gezelschap uit Breda en bestaat uit Jorg van den Kieboom en Hidde Brouwers. Zij leerden elkaar tijdens de studie aan de Academie voor Theater kennen. Dit was het begin van een vruchtbare samenwerking. De samenwerking bestaat uit nieuwe relevante verhalen ontwikkelen en vertellen. "We kijken ernaar uit om ook dit jaar een diversiteit aan teksten ten tonele te brengen voor het Bredase publiek en om enthousiaste schrijvers te ontmoeten. Een feestelijke manier om de zomer in te gaan!", aldus het tweetal.

Oproep

In totaal worden er vijf scripts geselecteerd. Hier wordt een theatrale bewerking met professionele acteurs van gemaakt die zal worden vertoond aan publiek. Op zondag 20 juni 2021 vinden de oriënterende gesprekken plaats met de gekozen schrijvers. In dit gesprek krijgen zij nog extra tips van Het Zuid Land. Vervolgens gaat Het Zuid Land verder aan de slag met de tekst. Het resultaat is op 24 juli 2021 te zien vanuit een theaterstoel.

Aanmelden kan tot 12 juni door een mail met de inzending te sturen naar programmering@chasse.nl.