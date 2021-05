Weerbericht Breda: ‘Koel Hemelvaartsweekend met kans op lokale buien’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor het lange Hemelvaartsweekend. “Het wordt koel met kans op lokale buien.”



Gisteren was het nog wisselvallig, vandaag nadert vanuit het noordwesten van Frankrijk een klein lagedrukgebiedje. Dat kan een nieuwe partij buien opleveren. De dag begint al snel bewolkt met enige regen. De regen krijgt later op de dag een buiig karakter. De zon kan dus ook even knipogen. Verder koel weer met maximaal 16 graden en een zwakke tot matige zuidenwind van 2 tot 3 Beaufort.



Vrijdag 14 mei 2021

Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon, maar vooral in de middag en aan het begin van de avond ook kans op lokale buien. Mogelijk vergezeld van onweer. De wind is zwak en veranderlijk. De middagtemperaturen reiken tot zo’n 16 graden.



Zaterdag 15 mei 2021

De zaterdag past geheel in het rijtje. Eerst zijn er opklaringen, gaandeweg de dag geraakt het bewolkt met regen. De wind die eerst zwak uit het zuiden waait, wordt later op de dag zuidwestelijk en matig (3 - 4 Beaufort). Er zijn geen hogere maxima dan 15 graden.



Zo was het weer dinsdag 11 mei 2021

Maximumtemperatuur: 20,0 graden

Minimumtemperatuur: 9,7 graden

Neerslag: 3,0 mm regen en onweer

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld woensdag 12 mei 2021 om 13.00 uur