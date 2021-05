Schutting van 165 meter vertelt verleden, heden en toekomst van voormalig CSM-terrein

BREDA - De gemeente Breda gaat samen met het Stadsarchief Breda en de provincie Noord-Brabant een groot deel van het hekwerk langs het terrein van ’t Zoet voorzien van een schutting. Op de Markkade zijn binnenkort over een lengte van 165 meter beelden te zien die het verleden, heden en de toekomst van dit unieke stuk Breda vertellen.

De foto’s uit het verleden, het heden en de toekomst gaan het verhaal vertellen over het gebied rondom ‘t Zoet. De gemeente Breda en de provincie kochten in november vorig jaar het terrein van de voormalige suikerfabriek CSM. De naam van het gebied is inmiddels omgedoopt tot ‘t Zoet.

Historische beelden

Het stadsarchief Breda zorgde voor de historische beelden, die in chronologische volgorde vanaf het spoorviaduct zullen worden geplaatst. Korte teksten vertellen wat er op de foto’s te zien is. De Bredase fotograaf TPJ Verhoeven legde vast hoe het gebied er nu bij ligt. Stedenbouwkundigen van de gemeente Breda maakten een aantal ‘artist impressies’ die een indruk geven hoe dit gebied er in de toekomst misschien uit komt te zien. Alle panelen zullen eind deze week aan het hekwerk langs het terrein van ‘t Zoet hangen.

‘t Zoet

De plek waar van 1872 tot 2005 in Breda suiker werd geproduceerd, verandert de komende jaren in een unieke wijk om te wonen, te werken en te recreëren. Voor het zover is, moet ’t Zoet een plek worden voor tijdelijke events, recreatie, rondleidingen en zitplekken aan het water. De 26,4 hectare grote locatie waar ooit de suikerfabriek bloeide moet de nieuwsgierigheid en de verwondering aanjagen en voor reuring gaan zorgen in de stad.