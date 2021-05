Piet Klavers neemt gedenksteen historisch Klavers-Jansen in ontvangst

BREDA - Wethouder Paul de Beer overhandigde vanmiddag de gedenksteen uit het voormalige pand van de firma Klavers-Jansen aan de heer Piet Klavers. Hij is de laatste ‘Klavers’ die voor de firma heeft gewerkt.

De steen die vanmiddag is overgedragen aan Piet Klavers is afkomstig uit de woning van zijn grootvader, gelegen in het Klavers-Jansen gebied in de Belcrumpolder aan de Minister Kanstraat. De grootvader van Piet Klavers is de oprichter van de firma Klavers-Jansen. Klavers is dankbaar dat hij deze gedenksteen in ontvangst heeft mogen nemen: “Het is bijzonder om dit mee te mogen maken. De steen krijgt een mooie plek en zal altijd in de familie blijven.” Piet Klavers is de laatste ‘Klavers’ die voor de firma heeft gewerkt. “De firma Klavers-Jansen is vorig jaar opgeheven na 115 jaar te hebben bestaan”, vertelt Klavers.

Klavers-Jansen

Klavers-Jansen was de eerste handel in groenten en fruit die zich in de Belcrumpolder vestigde. In 1926 kreeg de familie Klavers een bouwvergunning voor een woonhuis met garage aan de Industriekade en een pakhuis met bovenwoning aan de zijstraat. De familie Klavers hield het niet bij de handel in groenten en fruit en breide uit. “Mijn vader zei altijd ‘de buurman staat maar één keer te koop’, zo heeft onze firma zich steeds verder uitgebreid”, vertelt Piet Klavers. Ook andere bedrijven vestigden zich in het gebied tussen de Industriekade en de Speelhuislaan. “Klavers-Jansen werd een begrip in Breda en is onlosmakelijk verbonden met de historie van de Belcrumpolder”, stelt wethouder Paul de Beer. “Deze historie is belangrijk voor de toekomst van het gebied en van Breda.”

Het Klavers-Jansen gebied moet de komende jaren uitgroeien tot een centrum stedelijk gebied waarin wonen, werken, cultuur en vrije tijd gemixt worden.