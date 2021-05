Bredase drag-artiesten organiseren tweede online editie van Drag-My-Vision

BREDA - Met het Eurovisie Songfestival in zicht, maakt Europa zich langzaam klaar voor de eerste fysieke editie sinds de coronacrisis. Het grote festijn vindt plaats in Rotterdam, maar vanuit Breda wordt er een online editie georganiseerd, speciaal voor drag-artiesten uit Nederland en België.

Als goedmakertje voor de afgelasting van het Songfestival ontstond vorig jaar Drag-My-Vision, zoals de drag-artiesten van House of Salvia uit Breda het evenement hebben genoemd. Ondanks dat de fysieke editie dit jaar wel doorgaat, vindt Drag-My-Vision opnieuw plaats met meer deelnemers en een hoge kwaliteit van inzendingen.

Dit jaar strijden dertien inzendingen om de felbegeerde winst van Drag-My-Vision 2021. Het echte Songfestival is goed verwerkt in de speciale editie. Iedere deelnemer vertegenwoordigt namelijk een van de landen die meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat doen ze door een video op te nemen waarin zij een nummer van hun land lipsyncen.

De jury bestaat uit experts op allerlei gebieden, van dans en zang tot kleding en theater. In deze jury is een bijzondere plek weggelegd voor My Little Puny, de winnares van vorig jaar. Tussen de acts door zorgen de organisatoren van House of Salvia voor het nodige vermaak.

De show is op zaterdag 15 mei om 19:30 uur te bekijken op het YouTubekanaal van Salvia Arts.