Voormalig NAC-speler Peter Remie opent nieuw café Breda

BREDA - Bredanaar en voormalig NAC-speler Peter Remie heeft met zijn vriendin Marian Kromhof een vernieuwd café Breda geopend. Zij hebben het pand aan de Haagweg volledig aangepakt en verbouwd. Met Remie erbij kan echter ook een NAC-tintje uiteraard niet ontbreken.

Rustiger alternatief voor de NAC-supporter

Voor de mensen die na een NAC wedstrijd niet de drukke stad in willen, maar een biertje willen drinken net buiten de Singel is dit een geschikte locatie. Zo geeft het tweetal aan op Facebook. Het is bijna een vanzelfsprekendheid, maar uiteraard zijn ook de (uit)wedstrijden in het café te bekijken. In het café is er verder de mogelijkheid om te biljarten, de eigenaars zullen ook verschillende biljartverenigingen ontvangen.

Op dit moment is alleen het terras geopend maar de officiële opening staat al gepland. Op 10 september hopen ze iedereen binnen te mogen ontvangen met een optreden van John de Bever.