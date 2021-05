Bredanaars genieten massaal op terras tijdens Hemelvaart

BREDA - Het is vandaag Hemelvaartsdag en dat betekend voor veel mensen een vrije dag. Een rondje door het Bredase centrum duidt erop dat dit ook voor diverse Bredanaars het geval is. De terrassen zitten namelijk bomvol.

Het is vandaag Hemelvaartsdag en voor veel mensen wil dat zeggen dat ze vandaag vrij zijn. Dit lijkt ook te gelden voor een groot aantal Bredanaars. De terrassen in het centrum zitten namelijk bomvol. De mensen genieten hier van een hapje en een drankje in de zon, die helaas soms wel wegtrekt.

De terrassen zijn nu ruim twee weken weer geopend, maar wel alleen tussen 12:00 uur en 18:00 uur. Dat maakt het op een normale werkdag ook lastig om hiervan gebruik te maken. Maar vandaag nemen de nodige mensen het er dus van. Als alles goed verloopt met betrekking tot het aantal coronabesmettingen mogen de terrassen vanaf volgende week van 06:00 uur tot en met 20:00 uur weer open. Dat maakte minister-president Rutte afgelopen dinsdag bekend tijden de persconferentie.