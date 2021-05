Brouwerij Frontaal lanceert dit najaar crowdfundingsactie voor nieuwe locatie: ‘We willen serieuze stap nemen’

BREDA - Brouwerij Frontaal lanceert dit najaar een groot crowdfundingscampagne om 5.000.000 euro op te halen. Dit geld wil de Bredase brouwerij investeren in een nieuwe locatie voor de brouwerij en het brouwcafé. “De vraag naar ons bier blijft toenemen”, aldus oprichter en eigenaar Roel Buckens.

Dit najaar lanceert Brouwerij Frontaal uit Breda de grootste crowdfundingscampagne van Nederland. Met het streefbedrag van 5.000.000 euro wil de brouwerij zich vestigen in een nieuwbouwpand in Breda-Noord. “We gaan verhuizen naar een nieuw pand, met een nieuwe brouwinstallatie en afvullijn om aan de vraag naar ons bier te blijven voldoen”, legt Roel Buckers, oprichter en eigenaar van Brouwerij Frontaal uit. “De productie draait momenteel op volle toeren en de vraag blijft maar toenemen. We willen een serieuze stap nemen.”

Wie investeert in de Frontaal, wordt mede-eigenaar van de lokale brouwerij. “We groeien hard en moeten onze productielijn daarop aanpassen. Dat kan natuurlijk door geld te lenen/werven/verkrijgen via crowdfunding, maar we hebben bewust gekozen voor het uitgeven van aandelen.” Volgens Buckers geeft dit aan hoe serieus het wordt aangepakt. “We willen investeerders betrekken bij het succes van onze brouwerij. We bieden uitstekende financiële vooruitzichten en daarnaast is het natuurlijk erg leuk om mede-eigenaar te zijn van een brouwerij.”

Later deze maand wordt er door de brouwerij een prospectus beschikbaar gesteld. Daarin staan alle financiële details beschreven.

Eerdere crowdfundingsacties

Het is niet de eerste keer dat de Bredase brouwerij een crowdfundingscampagne op touw zet. In de afgelopen jaren heeft Brouwerij Frontaal met drie crowdfundingscampagnes al 1.200.000 euro opgehaald. Hiermee werden er ruim 900 mensen aandeelhouder van Brouwerij Frontaal. Naast de verkoop in horeca en Retail heeft Frontaal een eigen Beerclub. Ruim 500 bierliefhebbers krijgen maandelijks een pakket verse bieren op de stoep.

Interesse

Hier kunnen geïnteresseerden hun gegevens nu al achter laten om zo als eerste de kans te krijgen om aandelen te kopen.