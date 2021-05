Praktische hulp bij vrijwilligersbeleid door exclusief programma van MOOIWERK

BREDA - Alle vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen uit Breda die nog geen vrijwilligersbeleid hebben, kunnen zich inschrijven voor het exclusieve programma van MOOIWERK. Dat programma loopt van 31 mei t/m 9 juni. In verschillende modules krijgen de deelnemers praktische handvatten voor het maken van een beleid dat staat als een huis.



Bredase vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Heb je als organisatie een goed beleid, dan draagt dit volgens Annemiek Messer, adviseur bij MOOIWERK, bij aan een plek waar ze lekker op hun plek zitten én blijven zitten. “Eigenlijk zouden alle organisaties die werken met vrijwilligers een vrijwilligersbeleid moeten hebben, maar in werkelijkheid is dit niet zo”, weet Messers. “Door de waan van alledag schiet het er vaak bij in; met dit programma maken we het leuk en makkelijk.”

Organisaties inspireren

“MOOIWERK speelt hiermee actief in op de behoefte die zij ophalen uit de stad”, vertelt ze. “Organisaties inspireren elkaar met de dingen die zij doen. Daarom gaan ze bijvoorbeeld ook in werkgroepen het gesprek aan met elkaar; je ziet dat dat elkaar enorm versterkt.” Heleen van Egmond draait samen met adviseur Annemiek Messer het MOOIWERK project, dat volgens hen uniek is in Breda. “Iedereen wil graag werken met enthousiaste vrijwilligers. Het gaat natuurlijk niet alleen om het beleid dat je schrijft. Het gaat om de dingen die je ermee doet. Zo zorg je samen voor die geweldige ervaring.”

Meedoen en inschrijven

Daarom lanceert MOOIWERK het coachingstraject in vervolg op de 15-daagse training ‘Vrijwilligers Werven’ en maakt onderdeel uit van het jaarprogramma, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan inspiratie, stimulatie en verduurzaming van vrijwillige inzet. Het programma duurt van 31 mei t/m 9 juni; deelname is exclusief voor vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen uit Breda. Meer informatie en inschrijven via: www.mooiwerkbreda.nl/coachingsprogramma-vrijwilligersbeleid.

Over MOOIWERK

MOOIWERK zet zich in voor iedereen die aan de slag wil met vrijwilligers(werk) in Breda. Potentiële vrijwilligers vinden er vacatures, organisaties krijgen advies en huidige vrijwilligers kunnen workshops en bijeenkomsten volgen om zichzelf te blijven ontwikkelen.