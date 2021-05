Weerbericht Breda: ‘Wisselvallige en vrij koude week verwacht’

BREDA - Het lange hemelvaartsweekend is bijna weer voorbij en volgend weekend dient zich met Pinksteren het volgende lange weekend aan. De kans op wisselvallig weer is volgens Johnny Willemsen van Weeronline opnieuw groot. “Met temperaturen van 13 tot 17 graden is het aanhoudend te koud voor de tijd van het jaar. Ook is kans op buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon.”

“Het weerbeeld tijdens het lange pinksterweekend lijkt veel op dat van dit weekend”, vertelt de weerman. “De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot enkele buien. De regenmeters maken deze maand sowieso al overuren en ook in het pinksterweekend blijft het niet droog. Toch zijn de buien vaak minder fel en tussen de buien door is de krachtige mei-zon goed voelbaar.” De kans dat de temperatuur lager is dan gebruikelijk is volgens hem met ruim 80% erg groot. “Normaal is het eind mei 17 tot 20 graden, maar de kans dat de temperatuur volgend weekend ergens tussen 12 en 16 graden uitkomt is groot. Pinkstermaandag kan het mogelijk wel iets warmer worden.”



Komende week ook wisselvallig

De aanloop naar Pinksteren ziet er komende week wisselvallig uit. “Vooral het eerste deel van de week komt het tot flinke buien die landinwaarts vergezeld kunnen gaan met onweer. Later in de week neemt de kans op onweer af. De nattigheid houdt aan en met temperaturen van 13 tot 18 graden is het aanhoudend koud voor de tweede helft van mei”, aldus Johnny Willemsen van Weeronline.