‘T Zoet wordt uniek stuk stad aan het water, maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren

BREDA - Wethouder Paul de Beer en gedeputeerde Erik Ronnes ondertekenden gisteren samen een intentieovereenkomst voor het voormalige CSM-terrein. De gemeente Breda en provincie Noord-Brabant spreken zich in de overeenkomst uit om de gebiedsontwikkeling van ‘t Zoet (de nieuwe naam van het terrein) onder handen te nemen. En dat is een flinke taak, want er zal veel gaan gebeuren op het terrein van maar liefst 26 hectare.

De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant hebben het voormalig CSM-terrein van 26 hectare voor een bedrag van 21,9 miljoen euro gekocht. Op het terrein moet ruimte komen voor nieuwe woningen, kantoren, leisure en wateropvang. Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren, beaamt wethouder De Beer. “Dit terrein is voor veel Bredanaars bekend gebied, al was het maar vanwege de karakteristieke geur die over Breda trok tijdens de bietencampagnes”, aldus wethouder Paul de Beer. “Op termijn realiseren we hier als onderdeel van CrossMark een uniek stuk stad aan het water. Voor het zover is stroomt er echter nog heel wat water door de Mark. Maar wel willen we iedereen al laten zien en beleven wat een bijzondere plek dit is, zo vlak tegen ons centrum en naast het station.” Mede daarom is er gisteren een grote schutting gevuld met informatiepanelen en foto’s geplaatst bij het terrein.

Terrein als totaalpakket

Voor gedeputeerde Ronnes is de transformatie van ’t Zoet een van de 23 belangrijke en concrete afspraken die zijn vastgelegd in de ‘Samenwerkingsagenda stedelijke transformatieopgaven Breda’. “Die afspraken zijn de katalysator voor het waarmaken van onze gemeenschappelijke ambities, en dat betekent een schaalsprong in de komende 20 jaar. Het gaat om een totaalpakket op de terreinen van verstedelijking, mobiliteit en natuur en water.”

Veilig

Het terrein wordt momenteel veilig gemaakt. Dat is hard nodig volgens wethouder De Beer “Het terrein is nog geen plek om een groot evenement te kunnen organiseren, aan de veiligheid wordt hard gewerkt.” Zo wordt de vervuilde bodem aangepakt, uitstekende funderingsresten van de gebouwen die nog in de grond zitten worden verwijderd en het hele terrein wordt afgesloten en bewaakt. Deze zomer worden er al evenementen georganiseerd op het terrein. “We willen binnenkort de Bredanaar kennis te laten maken met het gebied”, aldus De Beer. Tegelijkertijd wordt de idee- en planvorming over de toekomst nu opgepakt.