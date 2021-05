Pauzeknop niet nodig: Versoepelingen voor terrassen, sportscholen en de kinderboerderij gaan door

BREDA - De geplande versoepelingen gaan door. Dat heeft minister Hugo de Jonge vanmiddag bekend gemaakt. Vorige week werd bekend dat er 19 mei versoepelingen zouden worden doorgevoerd, maar dat er wel een pauzeknop bestond. Die ‘knop’ hield in dat wanneer de situatie in de ziekenhuizen zou verslechteren, de versoepelingen uitgesteld zouden worden. Maar dat is dus niet nodig laat De Jonge weten.

De versoepelingen hebben onder andere betrekking op de terrassen, sportscholen en kinderboerderijen en andere doorstroomlocaties in de open lucht.

Binnen sporten

Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden. Ook buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand.

Terrassen langer open

Buitenterrassen mogen open van 06.00 tot 20.00 uur. In de eerste stap in het openingsplan gingen terrassen al open van 12.00 tot 18.00 uur. Deze tijden zijn nu verruimd. Alle voorwaarden blijven gelden. Zoals maximaal 50 personen op een terras en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.

Recreatie buiten

Attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen gaan onder voorwaarden open. Net als spellocaties buiten zoals minigolf, klimbossen en buitenspeeltuinen. Hier geldt: 1 persoon per 10 vierkante meter en bezoekers houden 1,5 meter afstand. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. De binnenruimtes op die terreinen moeten wel dicht blijven.

Kunst- en cultuurbeoefening binnen

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen gaan open. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer muziekles, dansles en toneelles kan volgen. Dit kan, net als bij sport, met maximaal twee personen plus een docent. Buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen mogen open. Dit zijn bijvoorbeeld openluchttheaters. Ook hier gelden voorwaarden zoals: maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand houden. Openluchtmusea, beeldentuinen en openluchtmonumenten gaan ook weer open.

De volgende versoepelingen staan gepland voor over drie weken. Dat betekent dat 9 juni de volgende stap gezet zou worden.