NAC speelt laatste wedstrijden weer met publiek

BREDA - Er mag weer in beperkte mate publiek in de voetbalstadions. Dit in het kader van de pilot van de overheid met toegangstests. Het gaat om wedstrijden in de play-offs voor Europees voetbal en de play-offs voor promotie/degradatie en om een wedstrijd in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De versoepeling betekent dus dat NAC de laatste wedstrijden van dit seizoen weer met publiek mag spelen.

Bij de Keuken Kampioen Play-offs gaat het om promotie naar de Eredivisie of degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Deze reeks is afgelopen weekend van start gegaan. Bij de halve finales (20 mei) en finale (23 mei) is weer beperkt publiek welkom, zo heeft de overheid bekendgemaakt. Bij deze play-offs zijn er dit jaar geen returns. NAC speelt donderdag de uitwedstrijd tegen FC Emmen.

Testen voor toegang

Om te onderzoeken hoe de samenleving met behulp van testbewijzen weer verder open kan, organiseert de overheid in april en mei pilots in de cultuur-, sport- en recreatiesector. Met deze pilots wordt er gekeken naar onder meer de werking van de CoronaCheck-app, de ICT en de infrastructuur.

Bij de pilots mogen bezoekers alleen naar binnen op vertoon van een geldig (gratis) testbewijs. Zij moeten zich bovendien aan de basismaatregelen houden: 1,5 meter afstand bewaren, handen wassen, mondkapje op waar dat verplicht is en bij klachten thuisblijven. De resultaten van deze pilots worden ook verwerkt in de ministeriële regeling, behorende bij de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19. De Tweede Kamer heeft de wet onlangs goedgekeurd. De Eerste Kamer behandelt deze wet op 25 mei.