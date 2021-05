LHBT’ers delen persoonlijke verhalen op Internationale dag tegen homofobie

BREDA - Zes LHBTIQ’ers hebben vandaag op de website van het COC Breda-Tilburg hun persoonlijke verhaal gedeeld. Dat doen zij omdat het vandaag Idahot is: De internationale dag tegen homofobie, bifobie, interseksefobie en transfobie

Wereldwijd vragen organisaties op 17 mei aandacht voor haat en discriminatie tegen LHBTIQ+-personen. Daarom is ook het COC Tilburg Breda in actie gekomen. Zij delen vandaag zes persoonlijke portretten om inzicht te geven in de ervaringen van LHBTIQ+-personen met fobie en discriminatie.

In de verhalen lees je de ervaringen van mensen die bijvoorbeeld niet volledig werden geaccepteerd. Zo vertelt Michael over de pesterijen op zijn school. “Op school werd ik gezien als anders. Anders geaard. Daar kwam ik als jonge jongen al vroeg in aanmerking met homofobie, plagen, pesten en uitsluiten. Lijkt onschuldig op een dergelijke leeftijd, maar het kan diepe wonden geven. En dat moet anders”, vertelt hij.

Dat ervaarde ook Maxime. “Ik kreeg zelfs op sociale media berichten van jongens die zeiden dat ik een schande was voor deze wereld en dat ik me direct moest ombouwen tot een vrouw. Dit pestgedrag bleef een lange tijd doorlopen waardoor ik echt in een put viel omdat ik mij schaamde en bang was voor wie ik echt was en gaf uiteindelijk toe aan het pestgedrag en geloofde wat iedereen zei. Want als iedereen het zegt is het waarschijnlijk waar toch? Na een héél lange tijd piekeren en slapeloze nachten, heb ik de moed gevonden om mezelf te accepteren wie ik werkelijk ben, dit was de beste keuze van mijn leven.”

