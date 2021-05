Weerbericht Breda: ‘Het blijft wisselvallig met kans op felle buien’

BREDA - De grote onweers- en regenbuien trekken vanavond niet over Breda. Die blijven boven het Oosten van het land hangen. Maar de komende dagen wordt het ook in Breda weer ‘gewoon’ nat. Het weer blijft wisselvallig met kans op felle buien.

Vanochtend regende het nog in Breda, maar in de loop van de middag is het opgeklaard. En dat blijft ook vanavond zo. Pas vannacht komen er weer flinke buien over Breda. En ook komende dagen is het wisselvallig.

Dinsdag en woensdag is vooral ‘s middag de kans op felle buien groot. Daarbij is kans op een klap onweer en hagel. Het wordt 13-15 graden. Donderdag verloopt op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Met 14-18 graden is het bovendien de warmste dag van de week.

Het weerbeeld tijdens het lange pinksterweekend lijkt veel op dat van afgelopen weekend. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot enkele buien. De regenmeters maken deze maand sowieso al overuren en ook in het pinksterweekend blijft het niet droog. Toch zijn de buien vaak minder fel en tussen de buien door is de krachtige mei-zon goed voelbaar.



Normaal is het eind mei 17 tot 20 graden, maar de kans dat de temperatuur volgend weekend ergens tussen 12 en 16 graden uitkomt is groot. Pinkstermaandag kan het mogelijk wel iets warmer worden.