Oplichter (17) aangehouden die tien bejaarden duizenden euro’s afhandig maakte

BREDA/ AMSTERDAM - Zeker tien gedupeerde bejaarde slachtoffers en een schadebedrag van tienduizenden euro’s: Dat is de voorlopige balans die het Cyberteam van Breda opmaakt in een zaak tegen een 17-jarige Amsterdammer. Hij wordt er van verdacht mensen te hebben opgelicht met postpakketten en een truc waarbij de bankpas verwisseld werd.