Lars overleefde al twee auditierondes: Wordt hij het nieuwe lid van K3?

BREDA/ ETTEN-LEUR - Op het moment van het schrijven van dit artikel heeft hij de eerste twee auditierondes overleefd en is hij in afwachting van de uitslag van de derde ronde. We hebben het over Lars Deckers (22) die zich bij Studio 100 heeft aangemeld als kandidaat voor de opvolging van Klaasje Meijer van K3, die de succesformatie gaat verlaten. Lars is hiermee één van de ruim 20.000 aanmeldingen, en één van de 168 mannen die momenteel nog in de race is.

Vrijwel alle jongere kinderen, meisjes en jongens komen al vroeg in aanraking met de muziek van K3. Zo ook Lars. “Wat de muziek van K3 zo leuk maakt? Het is één en al vrolijkheid. Je wordt er blij van en ook nu ik ouder ben blijf ik het leuke vrolijke muziek vinden”, aldus Lars. En zo kwam zang en dans ook al vroeg in Lars zijn leven.

Toneelstukjes

”Ik vond het leuk om vroeger in de kamer voor mijn ouders en familie toneelstukjes te spelen, te zingen en te dansen. En mijn ouders filmden dat dan.” Een keuze in de richting van het theater was dan ook niet vreemd: Lars sloot zich aan bij toneelvereniging De Josjes. Een jongen die ouder wordt en K3 leuk vindt, daar wordt soms best wel vreemd op gereageerd. Maar daar heeft Lars nooit problemen mee gehad. “De mensen die voor mij belangrijk zijn hebben mij daar altijd in gerespecteerd en gesteund, wat anderen er dan van vinden maakt me niet zoveel uit. Dankzij hen heb ik mij staande kunnen houden en ben ik een sterk persoon geworden.”

Studie leraar Nederlands

Bij de studie die hij nu volgt, Lars studeert voor leraar Nederlands, reageren zijn mede studenten heel positief. Zij vinden het juist leuk dat hij deze keuze maakt. “Als kind is het natuurlijk een droom om later iets te gaan doen wat je leuk vindt. Ik heb K3 altijd leuk gevonden. Het is meer dan een meidengroep, het is het concept wat het leuk maakt. Daarom zou het een droom zijn die uitkomt als ik daar onderdeel van mag gaan uitmaken”, vertelt Lars.

Idolen

Met de eerste K3 (met Karen, Kristel en Kathleen en later Josje - red.) had hij dat niet aangedurfd. “Dat zijn dan toch idolen uit je jeugd dat moet je niet willen, komt te dichtbij. De huidige K3 staat dan toch wat verder van me af waardoor je het professioneler kan oppakken.” Maar zijn droom stopt niet bij het alleen aanhaken bij K3. “Ik wil mensen vanaf het podium laten beleven en voelen hoe belangrijk het is datgene te doen wat je leuk vindt en blij van wordt. Het zou cool zijn om als jongen K3 ook toegankelijker te maken om zo ook te laten zien dat je moet je gaan en doen wat je echt wilt.

De eerste twee rondes zijn dus overleefd. Nu is het wachten op de uitslag van ronde drie. “Als je daar voorbij bent kom je bij de tv-shows die dit najaar opgenomen gaan worden. Hoe die er uit gaan zien is nog niet helemaal bekend, maar ik begreep dat die er anders uit gaan zien dan de vorige keren. Dus we zullen zien!”