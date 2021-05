Younes Aknin is de nieuwste wijksportcoach van Breda Actief: ‘Iedereen moet zich welkom voelen’

BREDA - Younes Aknin is gestart met het organiseren van activiteiten als wijksportcoach van Breda Actief. Hij doet dat met name in Breda Zuid. Hij vult hiermee het programma van wijksportcoaches Jaap van Loon en Damian Jonkheim aan. Samen staan zij elke middag en avond na school klaar met sport- en spelactiviteiten voor kinderen en jongeren.

Younes heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij buurtsport in Tilburg. En in 2020 werd hij bekroond tot Tilburgse vrijwilliger van het jaar. Zijn ervaringen neemt hij met plezier mee naar Breda. “Sport is niet alleen een middel om te bewegen, maar juist om in contact met elkaar te zijn. Sporten én plezier hebben, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geslacht, leeftijd en/of achtergrond spelen hierin geen rol.”

Jaap van Loon blijft een bekend gezicht in Breda Zuid. Naast zijn baan als wijksportcoach, is hij in maart gestart als jongerenwerker bij Surplus. “Bezig zijn met sport blijft mijn passie, maar het jongerenwerk heeft mij altijd getriggerd. De combinatie van deze twee functies is voor mij perfect.”

Wijksportactiviteiten

In verschillende Bredase wijken organiseren de wijksportcoaches van Breda Actief activiteiten. Wekelijks is er sportaanbod voor kinderen en jongeren. Van voetbal tot basketbal en van urban sports tot kickboksen. Elke week is er iets te doen. De activiteiten zijn vrijblijvend en gratis.