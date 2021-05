Wim van de Donk benoemd tot voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

BREDA -Wim van de Donk is benoemd tot voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Per 1 juni 2021 neemt hij het voorzitterschap over van Gerdi A. Verbeet die het voorzitterschap sinds 1 juni 2016 bekleedt. Van de Donk was ruim tien jaar Commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Wim van de Donk is Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Daarvoor was hij elf jaar commissaris van de Koningin/Koning in de provincie Noord-Brabant. Naast zijn hoogleraarschap maatschappelijke bestuurskunde aan de Tilburg University was hij tussen 2004 en 2009 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

In 2018 sprak Van de Donk al op verzoek van het comité tijdens de presentatie van het lustrumprogramma 75 jaar vrijheid: “75 jaar geleden kwam de bevrijding van buiten. Nu lijkt het nodig bij de herdenking ervan ook eens goed in onze eigen spiegel te kijken. Het heeft er alle schijn van dat de opdracht om onze vrije en democratische samenleving ook voor de komende generaties te behouden, vooral een dringende opdracht voor ons zelf geworden is.”

De benoeming van Van de Donk geldt voor een periode van zes jaar.