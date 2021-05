Amphia bouwt cohortafdeling verder af, maar druk op de IC blijft hoog

BREDA - Morgen wordt de tweede stap in de versoepelingen gezet. Daarvoor moest het aantal nieuwe ziekenhuisopnames wel genoeg afnemen. En dat is gebeurd, stelde minister De Jonge maandag. Ook Amphia ziet een afname op de cohort, maar de druk op de IC blijft hoog aldus een woordvoerder.

Er liggen momenteel veertig coronapatiënten in Amphia ziekenhuis Breda. “Na een afname vorige week van het aantal COVID-19-patiënten in de kliniek, stabiliseert het aantal momenteel”, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. “De verwachting is wel dat de omvang van de COVID-19-zorg in Amphia verder zal afnemen. De cohortafdeling zal vandaag worden afgebouwd naar 25 bedden.”

De op IC is de druk wel nog steeds hoog. Daar liggen momenteel 19 patiënten. “Op de IC is nog geen sprake van een afname van de coronadruk, deze ligt inclusief de nood-IC volledig vol met corona- en andere patiënten.”

Versoepelingen

Landelijk is het aantal opnames in ziekenhuizen afgenomen, wat betekent dat morgen de tweede stap in de versoepelingen wordt gezet. Terrassen mogen dan open van 6.00 uur tot 18.00 uur, buitensporten voor mensen ouder dan 27 is weer toegestaan, binnensportlocaties zoals zwembaden en sportscholen mogen weer open en recreatie buiten is weer toegestaan. Dat laatste betekent dat pretparken en kinderboerderijen weer open mogen.