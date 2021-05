NAC-supporters verrassen spelers op trainingskamp in Bosschenhoofd

BOSSCHENHOOFD/BREDA - Honderden NAC-supporters verrasten dinsdagavond de spelersgroep van NAC op het trainingskamp in Bosschenhoofd. Zij zochten de selectie op om hen te steunen richting de cruciale play-off wedstrijd tegen FC Emmen, donderdagavond.

Even na 19.00 uur werd Bosschenhoofd, een klein dorpje tussen Breda en Roosendaal, overspoelt door honderden NAC-supporters. In een stoet liepen zij richting het hotel waar de selectie van NAC zich voorbereid op het treffen met FC Emmen, donderdagavond. Met gezang en vuurwerk gaven de supporters de spelers een extra steuntje in de rug.