Dobberen mee over Bredase singels: Lichtsloepenparade bereidt zich voor op twaalfde editie

BREDA - Na een jaar vol coronaperikelen hoopt de organisatie van de Lichtsloepenparade Breda de boot dit jaar niet te missen. De 12e editie van de tocht met verlichte boten door de Bredase singels moet op 18 september, de gebruikelijke derde zaterdagavond van september, plaatsvinden. Speciaal in aanloop naar het evenement is er een nieuwe website ontwikkeld.

Aan het einde van de zomer, op een zwoele avond in september trekt hopelijk de twaalfde editie van de Lichtsloepenparade plaats. De tocht trekt jaarlijks zo’n 75 deelnemers op het water. Deze bootliefhebbers dossen hun boten uit met de mooiste creaties en gezellige lichtjes. Daarnaast trekken veel Bredanaars naar de waterkant om te genieten van de slinger aan bootjes. De parade gaat 18 september zoals gebruikelijk om 20.00 uur van start ter hoogte van Café Markhoek. De tocht gaat verder via het Chasséveld naar de Nieuwe Haven, waar de prijsuitreiking rond 21:45 uur plaatsvindt.

In de aanloop naar het evenement heeft de organisatie van de tocht speciaal een nieuwe website ontwikkeld. Hierop zijn allerlei nieuwtjes, sponsoren en foto’s van voorgaande jaren te vinden. Wanneer het evenement dichterbij komt, volgen er ook nog tips voor het versieren van de boot voor en door de deelnemers. Daarnaast kunnen bezoekers via het gastenboek tips achter laten om de Lichtsloepenparade dit jaar nog specialer te maken.

Inschrijven voor de tocht kan ook al bijna. Vanaf 1 juni kunnen geïnteresseerden op de website het inschrijfformulier downloaden, waarna ze deze in kunnen leveren bij Café Markhoek aan de Marksingel in Breda. Het is ook mogelijk om het formulier op te sturen naar verlichteboten@hotmail.com. Het is van belang om hierbij de lengte van de boot duidelijk aan te geven.