De tweede stap in de versoepelingen: Vanaf vandaag mag er weer iets meer

BREDA - Vandaag is de tweede stap van de versoepelingen ingegaan. Dat betekent dat sportscholen en zwembaden weer open gaan, binnensportverenigingen weer aan de slag mogen, kinderboerderijen de deuren weer mogen openen en dat terrassen langer open mogen. Onder andere verschillende sportscholen maakten van die versoepelingen dankbaar gebruik, en openden vannacht al om 00.00 uur de deuren.

Bij Snap Fitness in Breda hebben ze geen moment getwijfeld toen ze hoorden dat vandaag de deuren weer open mochten. Zij lieten de reserveringen meteen binnen lopen en legden de rode loper alvast uit. Vannacht stipt om 00.00 uur gooiden zij hun deuren open.

Zulke heugelijke momenten zullen er in Breda vandaag veel voorkomen. Want de opluchting is bij veel bedrijven en organisaties groot. Niet alleen sportscholen en zwembaden mogen weer open, maar bijvoorbeeld ook kinderboerderijen mogen de deuren weer openen. Voor hen is de lente vaak de drukste periode van het jaar, vanwege de jonge geitjes en lammetjes. Maar dit jaar werden die achter gesloten deuren geboren. Want ook kinderboerderijen moesten sinds december de deuren gesloten houden.

De versoepelingen zorgen ook voor blijdschap op veel muziek- en dansscholen. Want ook locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen gaan open.

Verder zijn de versoepelingen ook positief voor de horeca. Hoewel zij nog steeds geen gasten binnen mogen ontvangen en ook na 20.00 dicht moeten zijn, bieden de versoepelingen die vandaag ingaan wel weer iets meer ruimte. Terrassen mogen namelijk open zijn van 6.00 uur tot 20.00 uur. De meeste terrassen maken uiteraard geen gebruik van die extreem vroege openingstijd. Boerke Verschuren doet dat dit weekend wel. Zij houden dan het ‘WK Terraszitten’ van 6.00 uur tot 20.00 uur.