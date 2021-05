Eindelijk zijn de deuren van Club Pellikaan weer open: ‘De blijdschap bij de leden is heel groot’

BREDA - Eindelijk was het vanochtend zo ver. Na maandenlang aangewezen te zijn op buitensporten, mocht Club Pellikaan net als alle andere sportscholen in Nederland de deuren weer openen. En daar werd gretig gebruik van gemaakt door de leden, vertelt coördinator Nicole. “Je merkt dat mensen enorm blij zijn dat ze weer binnen mogen sporten.”

Afgelopen maanden bleven de deuren van alle Bredase sportscholen gedwongen dicht. En dus ook die van Club Pellikaan. De leden waren aangewezen op sporten onder het afdak, of in de grote witte tent die de sportschool plaatste. “We hebben natuurlijk enorm veel geluk met de ruimte die wij buiten hebben”, legt Nicole uit. “Er zijn sportscholen in Amsterdam die op driehoog zitten. Zij konden helemaal niets doen buiten. We zijn blij dat wij meer mogelijkheden hadden om onze leden sportactiviteiten aan te bieden. Maar dat we nu eindelijk weer naar binnen mogen, is wel héél fijn.”

Cardio

Veel leden van de sportschool grepen vanochtend meteen hun kans. “We kunnen nu weer dingen aanbieden, die we afgelopen maanden niet konden bieden.” Zo is het zwembad eindelijk weer geopend, dus kunnen de leden weer baantjes trekken. En na het sporten is het weer mogelijk om nog iets te drinken op het terras. “Ook konden we apparaten als de crosstrainers en loopbanden niet naar buiten verplaatsen. En dat terwijl veel leden die hier komen voor de fitness, graag cardio doen. Zij zijn heel blij dat ze nu weer op hun favoriete apparaten kunnen sporten.” De capaciteit is vanwege de 1,5 meter afstand uiteraard wel een stuk lager dan normaal. “Het is zeker nog niet zoals we het natuurlijk het liefste zien. We willen natuurlijk veel meer leden kunnen verwelkomen, en het is ook jammer dat onze welness gesloten moet blijven. Maar we zijn vooral gewoon heel blij met deze positieve stap in de goede richting.”

Nicole vindt het jammer dat sportscholen zolang dicht hebben moeten blijven. “Sporten is zo belangrijk. Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen fit zijn. Maar ik begrijp heel goed dat het kabinet voor heel moeilijke keuzes staat, en dat er voor iedere branche wel iets te zeggen is.” En sporten kun je natuurlijk ook gewoon buiten. “Maar we horen veel van mensen dat het voor hen moeilijker was om motivatie te vinden om te sporten wanneer dat buiten moest. Dus we zijn blij dat we vanaf vandaag weer ‘gewoon’ naar binnen kunnen!”





Buiten mogen er weer groepslessen gegeven worden.