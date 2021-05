Geen Bredaas stripfestival, maar het NK Striptekenen 2021 is van start gegaan

BREDA - Afgelopen week is de voorronde van de grootste striptekenwedstrijd voor de jeugd van start gegaan. Kinderen uit het hele land worden opgeroepen om mee te doen aan de 2021 editie van het NK Striptekenen. Het Nederlands Kampioenschap Striptekenen wordt ieder jaar georganiseerd als onderdeel van Stripfestival Breda.

Enthousiaste jonge tekenaars kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de jaarlijkse striptekenwedstrijd. Om mee te doen moet er een strip van minimaal één en maximaal drie pagina’s worden ingestuurd. Bij de beoordeling wordt door de jury onder andere gelet op het verhaal, het tekenwerk en de manier waarop de strip wordt verteld. Iedere finalist ontvangt een stripboekenpakket ter waarde van 50 euro en maakt kans op de hoofdprijs waaronder een publicatie in het stripblad Eppo.

Vorig jaar moest het NK Striptekenen vanwege de coronapandemie online plaats vinden. Of de finale net zoals vorig jaar online zal plaatsvinden of live op de redactie van Eppo Stripblad wordt later dit jaar bepaald.

Finale

Tot 1 juli 2021 kunnen de deelnemers hun strips insturen waaruit door een professionele jury 5 finalisten per leeftijdscategorie worden gekozen. Op zaterdag 9 oktober volgt dan de finale waarbij de finalisten in 3 leeftijdscategorieën (9-11, 12-14, en 15-17 jaar) strijden om de felbegeerde titel Nederlands Kampioen Striptekenen 2021.

Meer informatie is te vinden op de website van NK Striptekenen.