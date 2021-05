Het riool boven de weg kan bijna worden opgeruimd, maar werkzaamheden gaan nog weken door

BREDA - Het is een opvallend gezicht: De rioolbuis die sinds vorige week over de Markendaalseweg heen loopt. Aan het einde van deze week is de bijzondere rioolverbinding niet meer nodig, en zal deze worden weggehaald. Maar ondertussen zullen de werkzaamheden aan het riool op die locatie nog weken doorgaan.

Al bijna twee weken rijden alle auto’s en fietsers die ter hoogte van Ume over de Markendaalseweg rijden onder een roestkleurige buis heen, waardoor de behoeftes van allerlei Bredanaars stromen. Het is een beetje een onsmakelijk idee, maar de tijdelijk oplossing was vanwege de grote werkzaamheden aan het riool bij het kruispunt hard nodig. “De buis over de Markendaalseweg is aangelegd om het rioolwater vanuit de Markendaalseweg richting de Nieuweweg te verpompen. Dit is noodzakelijk om de koppeling te kunnen maken met de put op de hoek van de Nieuweweg, er komt anders namelijk een enorme hoeveelheid water vanuit de Markendaalseweg.”

De planning is dat de buis over de weg aan het einde van deze week niet meer nodig is. Dan wordt de tijdelijke rioolbuis weggehaald. “De werkzaamheden ondergronds in het ‘oude’ gemetselde riool gaan nog een aantal weken langer door”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Werkzaamheden

Jaren geleden werd tijdens werkzaamheden een aftakking van het riool gevonden onder de Karnemelkstraat. Dat stuk riool was niet in gebruik, maar wordt nu aangesloten op het werkzame riool.