Eindelijk mogen de lammetjes geaaid worden bij Kinderboerderij Parkhoeve

BREDA - Eindelijk is het dan zover, de poort van Kinderboerderij Parkhoeve in Breda werd vanmorgen vol enthousiasme geopend door Stephanie Raming. Bij de versoepelingen die vandaag zijn ingegaan horen ook de kinderboerderijen en dat zorgde voor veel vreugde bij de bezoekers, vrijwilligers én de dieren.

“Het is vanaf de opening geen minuut rustig geweest”, vertelt Stephanie Raming van Kinderboerderij Parkhoeve. “We openden om elf uur de poorten van ons terrein en er kwamen steeds weer mensen binnen.” Het zonnetje komt af en toe door en soms valt er een bui, maar dat is niet erg volgens Raming. “Het is beter voor de dieren dat het nog geen stralend weer is en dat het dus van de een op andere dag heel druk is. Nu kunnen ze weer langzaam wennen aan het feit dat er bezoekers mogen komen.”

Maatregelen

Bij de ingang van de boerderij vul je via een QR-code een checkgesprek in. “Via het online checkgesprek van het RIVM check je in op de locatie van de kinderboerderij en daarmee toon je aan dat je geen coronaklachten hebt. Ook hebben we een speciale route uitgestippeld, zodat mensen deze kunnen volgen en elkaar zo min mogelijk tegemoet lopen”, legt Raming uit. Dat de horeca open mag is voor de Kinderboerderij ook een positieve versoepeling geweest. “Onze verdiensten halen we uit de horecagelegenheid die we hebben, hiermee betalen we alles voor de boerderij. Het terras is deels geopend onder twee grote parasols. “Mocht er een bui vallen, dan zit je bij ons in ieder geval droog”, lacht Raming.

Binnenkort vindt de eerste activiteit plaats bij Kinderboerderij Parkhoeve. “Op zaterdag 29 mei gaan we de schapen scheren en daarbij zijn bezoekers van harte welkom”, vertelt Raming enthousiast.



Alle kinderboerderijen mochten weer open vandaag. Ook bij Wolfslaar kwamen de eerste bezoekers weer langs - Wesley van der Linde