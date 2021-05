Overleden persoon aangetroffen bij flat Grote Spie, politie verricht onderzoek

BREDA - Er is vanochtend een overleden persoon aangetroffen onderaan een flat aan de Grote Spie. De politie is ter plaatse en doet onderzoek.

Rond kwart over tien ontvingen hulpdiensten een melding van een overleden persoon bij een flat aan de Grote Spie. De politie kwam snel ter plaatse. Volgens een omstander ligt de overleden persoon onder een laken. Er wordt momenteel onderzoek verricht door de politie. Mogelijk is de persoon van de flat gesprongen of gevallen.

Maar de oorzaak is (nog) niet helemaal duidelijk. De omgeving van de flat is afgezet.

Meer informatie volgt.



Foto: Perry Roovers