Bredero College rouwt om overleden leerling Valerie (14) uit Prinsenbeek

BREDA - Afgelopen dinsdag is de veertienjarige Valerie omgekomen bij een ongeluk op het spoor in Prinsenbeek. Het Bredero College, de school waar Valerie les kreeg, laat in een bericht weten dat het nooit meer hetzelfde zal zijn zonder haar.

"Dinsdag zijn we geconfronteerd met het plotselinge overlijden van één van onze dierbare leerlingen Valerie", schrijft de school van het meisje in een bericht. De leerlinge van het Bredero College kwam dinsdagmiddag om het leven bij de spoorwegovergang op de Steenakkerstraat in Prinsenbeek. Dit gebeurde nadat ze wilde oversteken. Het meisje werd geschept door een trein en is ter plekke overleden.

"We herinneren Valerie als een prachtige, lieve, opgewekte leerling in de bloei van haar leven", aldus de school.