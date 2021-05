NAC gaat met voorsprong de rust in tegen FC Emmen

BREDA - NAC is vanavond met een 0-1 voorsprong de rust in gegaan tijdens het cruciale duel tegen FC Emmen. Het was in de 16e minuut Immers die raak schoot.

FC Emmen kwam in de wedstrijd vandaag goed uit de startblokken. Maar het was NAC Breda dat na 16 minuten spelen tegen de verhoudingen in de enige treffer van de eerste helft maakte. Lex Immer kon de bal binnen lopen na een mooie bal van Haye aan Hendriks. Hendriks legde de bal voor, waarna Immers raak schoot.

Emmen kreeg nog kansen op de gelijkmaker, mede uit een aantal corners, maar NAC hield stand.

Als het NAC lukt om vanavond te winnen in Emmen, dan speelt NAC 23 mei de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De tegenstander is dan NEC. De ploeg uit Nijmegen won overtuigend met 3-0 van Roda JC.