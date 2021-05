‘Organiseer alternatieve huldiging op de Singels bij promotie van NAC naar de eredivisie’

BREDA - In een bloedstollende wedstrijd heeft NAC donderdagavond FC Emmen verslagen in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Wanneer NAC zondag in eigen huis ook NEC verslaat, is die promotie een feit. En dat verdient een feestje, stelt VVD-raadslid Rick Zagers. Hij stelt voor om een alternatieve huldiging te organiseren op de Singels. “Zo kun je afstand houden, en toch met duizenden mensen feest vieren.”

De halve finale in de play-offs verliep donderdagavond zenuwslopend. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord, waardoor penalty’s beslissend werden. En mede dankzij twee sterke reddingen van Nick Olij lukte het NAC om een plek in de finale van zondag veilig te stellen. “Wat een wedstrijd was dat. Ik heb bijna drie keer een hartaanval gehad”, vertelt VVD’er Rick Zagers. “Maar ik dacht na de winst ook meteen: Hoe gaan we promotie vieren? Want we gaan zondag natuurlijk winnen. En dan moet er een feestje komen.”

Zo’n feestje organiseren is makkelijker gezegd dan gedaan. Een traditionele huldiging op de Grote Markt is geen optie vanwege de coronaregels. Maar Zagers ziet in een alternatieve huldiging op de Singels een goed alternatief. “Dat gaat niet komende week al kunnen, laat dat duidelijk zijn. Het is nu gewoon nog te vroeg om een evenement te organiseren, en ik vind ook niet dat er voor NAC meteen een uitzondering gemaakt zou moeten worden”, stelt hij. “Maar in de zomer gaat er meer mogelijk zijn. Dus ik vind dat er wel degelijk een feestje gepland moet worden. Een alternatieve huldiging op het water lijkt mij een goede oplossing.”

Bij zo’n alternatieve huldiging zouden de spelers op een boot de Singels af kunnen varen, en kunnen duizenden Bredanaars vanaf het land met hen het feest vieren. “Samen op een groot plein gaan staan is niet realistisch. Maar met een huldiging op het water kun je als supporter ‘gewoon’ afstand houden. Ik hoop dat het college dit plan zal overwegen. Want dat promotie gevierd moet worden, lijkt me duidelijk.”