Vier jaar cel en TBS voor brute verkrachting in Breda

BREDA - De rechtbank heeft een 28-jarige Bredanaar veroordeeld tot vier jaar cel en tbs voor een brute verkrachting. Die verkrachting vond op 7 september 2017 plaats in het Van Sonsbeeckpark. Het slachtoffer werd daar van haar fiets gedwongen en onder dreiging van een mes verkracht.

Het slachtoffer fietste in de nacht van 7 op 8 september rond 03.00 uur vanaf haar werk in het centrum van Breda met de fiets naar huis. In de Irenestraat ging een man naast haar fietsen, die haar onder dreiging van een mes dwong af te stappen en het Van Sonsbeeckpark in te lopen. Daar verkrachtte hij haar meerdere malen.

Na afloop dwong de verdachte het slachtoffer om zich te wassen in de vijver. Het slachtoffer heeft nadat de man verdween nog bijna een uur in de bosjes gelegen voordat zij hulp durfde te gaan zoeken. Ze belde uiteindelijk aan bij een woning aan de Willem-Alexanderstraat, waar haar moeder werd gebeld.

De rechtbank zag op basis van de verklaring van de vrouw en het bewijs dat in het park was gevonden geen reden om te twijfelen aan het verhaal. Op de kleding van de vrouw is DNA van de verdachte gevonden. De officier van justitie legde een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek van het voorarrest op en TBS.