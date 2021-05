Website NAC overbelast bij start van de ticketverkoop voor finale play-offs

BREDA - Supporters van NAC proberen met man en macht een ticket te bemachtigen voor de finale van de play-offs voor promotie. Om 12.00 uur waren de leden van de club van 1912 aan de beurt, maar lag de site er al snel uit. Die problemen zijn inmiddels verholpen. Later vandaag zijn Gouden seizoenkaarthouders aan de beurt, en morgenochtend de reguliere seizoenkaarthouders.

Afgelopen week kwam de KNVB met goed nieuws. Voor de laatste wedstrijden van het seizoen mag er weer in beperkte mate thuispubliek aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden. En dat betekent dat NAC zondag in eigen huis 2500 supporters op de tribune heeft zitten voor de finale.

De club van 1912 kreeg vanmiddag om 12.00 uur de kans om een kaartje te bemachtigen. Dat verliep niet helemaal zonder problemen. De website kon het niet aan, waardoor supporters een melding van een storing kregen. Na zo'n twintig minuten werkte de site weer naar behoren, en kon iedereen zijn kaartje kopen. Vanmiddag vanaf 16.00 uur zijn de gouden seizoenkaarthouders aan de beurt. Als er daarna nog kaarten over zijn, zijn de reguliere seizoenkaarthouders aan de beurt. Zij kunnen vanaf zaterdag 22 mei om 9.00 uur de laatste kaarten kopen.

Om het stadion te mogen betreden, moet iedereen wel een negatieve test kunnen laten zien. Supporters kunnen zich voorafgaand aan het duel gratis laten testen op de P5 bij het stadion. Kinderen onder de dertien hoeven dat niet. Wel moeten zij hun eigen ticket hebben. Doordat er een maximale capaciteit is, kan NAC niet onbeperkt kinderen toelaten tijdens de finale van zondag.

??? We ondervinden momenteel problemen met de ticketing website. We zijn druk bezig met het oplossen van dit probleem#NACpraat #NACnec— NAC Breda ???? (@NACnl) May 21, 2021