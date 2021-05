Drie Bredase basisscholen maken kans op ANWB Verkeersplein: ‘Kinderen moeten zoveel mogelijk meters maken”

BREDA - Drie Bredase basisscholen maken kans op een ‘ANWB Verkeersplein’ voor op het schoolplein. Kinderen leren hierop in een veilige omgeving hoe zij met verschillende verkeerssituaties om moeten gaan. Stemmen is mogelijk tot donderdag 10 juni.

Driehonderddrieëndertig basisscholen in Nederland doen mee aan de verkiezing ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’. Ook de Bredase basisscholen Het Noorderlicht, de Wildert en Petrus en Paulus maken kans op een verkeersplein. Op zo’n plein doen kinderen in een veilige omgeving ervaring op met verkeersvaardigheden, zoals oversteken, scherpe bochten nemen met de fiets, het inhalen van andere verkeersdeelnemers en het veilig oprijden van een rotonde. Per provincie wint één school het ANWB Verkeersplein. Daarbij ontvangen zij ook nog een lespakket met opdrachten voor de kinderen.

Uit onderzoek van de ANWB blijkt namelijk dat ongeveer de helft van de leraren en weggebruikers vindt dat de fietsveiligheid van kinderen is afgenomen. Bovendien wijst onderzoek van Veilig Verkeer Nederland uit dat zes op de tien kinderen met de auto naar school wordt gebracht. Opmerkelijk is dat 95% van deze kinderen binnen een straal van vijf kilometer van de school woont. Een gemiste kans, volgens Sanne van Rotten, ANWB-coördinator Maatschappelijk. “Kinderen moeten in het verkeer zoveel mogelijk meters maken”, legt de coördinator uit. “Zij zijn zich dan eerder bewust van de gevaren en daardoor ook sneller in staat om zelfstandig en vooral veilig naar school te fietsen.”

De verkiezing ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’ maakt onderdeel uit van de campagne ‘Elk kind veilig op de fiets’. Stemmen is nog mogelijk tot donderdag 10 juni. Kijk voor alle genomineerde basisscholen en meer informatie op anwb.nl/verkeerspleinen.